Offen ist, ob Rosenthal den Jusos ebenso viel Aufmerksamkeit verschaffen kann wie der eloquente Kühnert, der manchem in der Partei als das größte politische Talent seit Gerhard Schröder gilt. Leise sein ist für Rosenthal aber keine Option - und so verordnete sie ihrer Partei im November: "Habt Mut, und die Zukunft gehört uns, uns und der SPD. Denn jede Zeit hat ihren Sound. Unsere Playlist fängt gerade an zu laufen, stellt die Boxen an, macht die Musik lauter."