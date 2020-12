Mit Günther bekommt Söder einen weiteren Unterstützer aus dem Merkel-Lager innerhalb der Partei. Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein zählt nicht zu den konservativen Kräften in der Union. Günther brachte im Sommer 2018 in einem Interview Koalitionen zwischen CDU und Linkspartei in den Ostdeutschen Bundesländern ins Spiel und löste damit eine hitzige Debatte innerhalb der Partei aus.