Die verfahrene Lage in der K-Frage der Union liegt aus Sicht von Politikwissenschaftlerin Ursula Münch darin, dass Markus Söder (CSU) viel Druck ausübt, der "in der CDU ankommt". Söder spreche Leute an, die unsicher seien und sich Sorgen um ihr Mandat machten, so Münch im ZDF. "Da hat ein Dominoeffekt eingesetzt", sagte Münch.