Die Bundesregierung will heute das Programm für ihre EU-Ratspräsidentschaft beschließen. In deren Mittelpunkt wird ab 1. Juli die Überwindung der Corona-Krise stehen. Weiterer Schwerpunkt des sechsmonatigen deutschen Vorsitzes in der Europäischen Union wird der Abschluss der Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU sein.