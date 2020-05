Am Freitag hatte der Bundesvorstand mit sieben zu fünf Stimmen bei einer Enthaltung dafür gestimmt, Kalbitz' Mitgliedschaft für nichtig zu erklären. Das seien "mehr rechtliche denn politische Bedenken" gewesen, sagte Meuthen. Dass Kalbitz in seiner Vergangenheit rechtsextreme Bezüge habe, sei unstrittig. Er selbst habe aber Kalbitz "in der Arbeit in der AfD auch nicht rechtsextrem agieren sehen oder hören", sagte Meuthen.