Eilverfahren vor Gericht - Darum geht es beim Kalbitz-Gerichtsverfahren

Die nächste juristische Etappe der Causa Andreas Kalbitz gegen die AfD steht an. Kalbitz will sich zurück in die Partei klagen. Doch die Milzriss-Affäre hat ihn Rückhalt gekostet.

von Julia Klaus