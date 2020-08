Für viele in der AfD endet heute eine Art böser Spuk: Andreas Kalbitz galt seinen Gegnern, die sich selbst als "Gemäßigte" bezeichnen, als eine Art finsterer Geist der in der AfD sein Unwesen trieb, netzwerkte, intrigierte und die Partei immer weiter ins rechtsextreme Millieu öffnete. "Ohne Kalbitz geht nichts in der AfD", das war lange ein parteiinterner Leitspruch, der von dessen Freunden mit Stolz, von seinen Widersachern mit Schaudern vorgetragen wurde.