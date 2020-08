In Kalifornien begann Harris 1990 auch ihre Karriere als Anwältin, zunächst in Alameda County und anschließend in San Francisco. Nach der Jahrtausendwende kandidierte Harris für den Posten der Bezirksstaatsanwältin von San Francisco und gewann die Wahl 2004. Damit wurde sie die erste Person of Color, die diesen Posten innehatte.