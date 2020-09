Jacken der Bundeswehr. Archivbild

Quelle: picture alliance / Marcel Kusch/dpa

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) sagt der Bundeswehr einen langen Einsatz zur Bekämpfung des Coronavirus voraus. "Uns allen muss bewusst sein, dass dieser Kampf gegen das Virus ein Marathon ist", sagte sie.



Man werde "alles tun, was in unserer Macht steht", um die Ausbreitung einzudämmen. Zugleich warnte sie vor zu großen Erwartungen. Die Bundeswehr unterstützt bereits mit der Beschaffung von medizinischem Material. "Wir werden so lange unterstützen, wie wir gebraucht werden", so die CDU-Chefin.