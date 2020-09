Es gebe in den Bundesländern "den einen oder anderen, den muss man noch überzeugen". Er sei aber froh, dass am Ende doch alles klappe "und dass wir jetzt im Gleichklang sind", sagte der CSU-Chef. Ausgangssperren wie in anderen europäischen Ländern schloss Söder erneut nicht aus: "Ich kann Ihnen keine Garantie abgeben, was in einer Woche ist."