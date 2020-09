Ein Coronavirus-Intensivbett in Rostock.

Quelle: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Angesichts eines längerfristigen Kampfes gegen die Coronavirus-Pandemie weisen Ärztefunktionäre auf eine drohende Knappheit von Mitarbeitern in Krankenhäusern hin. Die Ressource Mensch in den Intensivstationen sei knapp, sagt der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin, Michael Pfeifer.



Personal, das nicht intensivmedizinisch ausgebildet sei, müsse frühzeitig geschult werden, damit es in Krisensituationen zusätzlich eingesetzt werden könne.