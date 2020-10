Für den Juristen Zimmermann gebe es aus völkerrechtlicher Frage jedoch kaum Unterschiede zwischen einer Kampfdrohne und dem eines anderen Waffensystems. "Die ganze Diskussion in der Bundesrepublik Deutschland ist in hohem Maße geprägt von der aus meiner Sicht völkerrechtswidrigen Praxis der USA extralegaler Tötungen mit bewaffneten Drohnen", sagte Zimmermann. Dieses Szenario stelle sich für Deutschland so nicht.