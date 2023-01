Ernüchterung nach Ramstein-Treffen

Am Freitag hatten sich die Verbündeten zu einer Ukraine-Konferenz in Ramstein getroffen, bei der zwar weitere Milliardenhilfen für das von Russland überfallene Land vereinbart wurden. Eine Entscheidung zur Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine fiel allerdings nicht. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärte, es gebe dazu "kein einheitliches Meinungsbild". Der Eindruck, es gebe "eine geschlossene Koalition und Deutschland steht im Weg, ist falsch", sagte der SPD-Politiker. Die Bundesregierung werde eine Entscheidung über den Leopard in Abstimmung mit den Partnern "so bald wie möglich" fällen.