Nach der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar will Kanada die rechtsradikalen Proud Boys als Terrororganisation einstufen. Sicherheitsminister Bill Blair kündigte an, die Organisation zusammen mit zwölf anderen Gruppen, die teilweise Neonazi-Gedankengut vertreten, als "ideologisch motivierte gewalttätige Extremisten" aufzulisten.