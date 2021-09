Die Liberalen lagen in 158 Wahlkreisen vorn und konnten damit im Vergleich zur letzten Wahl 2019 einen weiteren verbuchen. Die Konservativen kamen auf 119 - und damit auf zwei weniger als 2019. Der separatistische Bloc Québécois führte in 34 Wahlkreisen, die sozialdemokratische NDP in 25 und die Grünen führten in zwei.