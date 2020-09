Armin Laschet erklärt das so: Friedrich Merz sei davon überzeugt, dass er mit Erfolg dazu beizutragen könnte, die AfD zu halbieren. Er setze allerdings darauf, auch in der Mitte zu integrieren. Es gehe jetzt darum, "zusammenzuführen", so Laschet, was so klingt, als würde er Merz eher die weitere Spaltung der Partei zutrauen.