Helena Schneider muss an diesem Abend ganz schön lange warten, bis sie drankommt. Nach 75 Minuten aber darf die Elftklässlerin aus Weimar ihre Frage an den Bundeskanzler stellen. Wann es denn in Deutschland endlich ein Zentralabitur gebe. Also: Die gleichen Prüfungsaufgaben für alle. In Kiel, Weimar, Erlangen.