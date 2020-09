Platz von Kanzlerin Merkel (CDU) im Bundeskabinett. Archivbild

Quelle: picture alliance / Michael Kappeler/dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird aus der häuslichen Quarantäne he-raus per Telefonschalte an der heutigen Sitzung des Bundeskabinetts teilnehmen. Das sagte ein Regierungssprecher.



Wie zuletzt tagen die Ministerinnen und Minister wegen der Corona-Krise im Internationalen Konferenzsaal im Kanzleramt - so können sie den notwendigen Abstand voneinander einhalten, um Ansteckungen zu verhindern. Merkel hatte sich am Sonntag selbst in häusliche Quarantäne begeben, weil sie Kontakt zu einem Arzt hatte, der infiziert ist.