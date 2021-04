Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Europäer dazu aufgerufen, Herausforderungen wie die Corona-Pandemie oder den Umweltschutz weiter gemeinsam anzugehen. Nur so könnten Sicherheit und Rechtsstaatlichkeit gewährleistet werden, betonte sie in einer an die Parlamentarische Versammlung des Straßburger Europarates gerichteten Videobotschaft.