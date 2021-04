CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder werben zur Stunde vor der Unionsfraktion um Zustimmung - beide würden gern als Kanzlerkandidat der Union in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das Treffen dürfte spannend werden: Denn Laschet scheint in der Fraktion weniger Unterstützung zu haben als in CDU-Präsidium und -Vorstand. Die beiden Gremien hatten sich gestern für Laschet ausgesprochen, das CSU-Präsidium für Söder.