Laschet, Baerbock, Scholz - und sonst so?

Die Union muss sich nun erst einmal von dem Schock des erbitterten Machtkampfs zwischen den Parteichefs Armin Laschet (CDU) und Markus Söder (CSU) erholen. Die Entscheidungsfindung mit einer Kampfabstimmung im CDU-Vorstand hat es so noch nie gegeben. Die CSU hat das Votum anerkannt, Parteitage müssen Laschet jetzt nicht mehr formal als Kanzlerkandidaten bestätigen. Zum Glück, dürfte sich so mancher in der Union denken.