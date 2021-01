In einer TV-Ansprache sagte Biden: "Ich bin wirklich schockiert und traurig, dass unsere Nation - so lange Leuchtfeuer und Hoffnung für Demokratie - an so einem dunklen Moment angekommen ist." Den noch amtierenden Präsidenten Donald Trump forderte er dazu auf, sich an seine Anhänger zu wenden. Die Worte eines Präsidenten hätten Gewicht, so Biden: "Also Präsident Trump, treten sie vor." Später veröffentlichte Trump auf Twitter einen Aufruf, nach Hause zu gehen – allerdings in verständnisvollem Ton – und sprach dabei erneut von einer gestohlenen Wahl.