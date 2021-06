Marx ist nicht irgendein Kirchenmann. Er ist Berater des Papstes, mit unmittelbarem Zugang zu Franziskus. Marx scheitert nicht nur an sich, seinen Amtsbrüdern, der Kirche in Deutschland. Er scheitert vor allem an der römischen Kirche. Auch an einem Papst, der zwar ein Meister eindrucksvoller Gesten ist, aber strukturellen Reformen ausweicht. Das jüngste Dekret gegen die Segnung homosexueller Paare zeigte einmal mehr, wie auch bei Franziskus Worte und Taten auseinanderklaffen.