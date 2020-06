In der Tat gab es in den vergangenen Jahren eine ganze Reihe von Neubesetzungen in der ersten Reihe der Bischofskonferenz. Es gibt eine Reihe jüngerer Bischöfe, die auf Veränderung drängen und den notwendigen Reformbedarf sehen.



Dazu zählen etwa der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, Heiner Wilmer in Hildesheim oder Stefan Heße in Hamburg. Zu ihnen gesellen sich der Limburger Bischof Georg Bätzing, Karl-Heinz Wiesemann in Speyer und Stephan Burger in Freiburg. Während bei Kardinal Marx durch verschiedene Posten im Vatikan die Kräfte gebunden sind, könnte einer aus der Reihe der "jungen Wilden" sich stärker auf die notwendigen Prozesse in der Bischofskonferenz konzentrieren.