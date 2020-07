Warum die Tierhaltung so schwer zu ändern ist

Eigentlich war die Rechtslage lange schon klar: Die Haltung im Kastenstand in der aktuellen Form war illegal. Schweine sollten sich jederzeit in eine Liegeposition begeben können und dabei ihre Gliedmaßen so weit ausstrecken, dass sie an keinem Punkt an ein Hindernis stoßen. So hatte es das Oberverwaltungsgericht in Magdeburg bereits 2016 entschieden. Die Gliedmaßen in benachbarte Kastenstände stecken zu können, sei nicht ausreichend.