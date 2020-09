Am Montag bestätigte das Oberste Gericht Spaniens (TSJ) in Madrid ein entsprechendes Urteil des katalanischen Oberlandesgerichts vom vergangenen Dezember. Demnach darf Torra eineinhalb Jahre lang kein öffentliches Amt bekleiden - und muss eine Geldstrafe in Höhe von 300.000 Euro zahlen. "Ich gebe nicht auf", sagte Torra wenige Stunden nach der Urteilsverkündung. Er kritisierte die Amtsenthebung inmitten der steigenden Zahl an Corona-Neuinfektionen in der Region und kündigte an, den Fall vor die europäische Justiz zu bringen.