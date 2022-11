Dazu passt auch, dass Katar in den vergangenen Jahren politisch deeskalierte. Setzte es nach dem Arabischen Frühling 2011 auf umstrittene Allianzen wie die mit der Muslimbruderschaft, hat es sich seit 2021 einer weniger kontroversen Außenpolitik verschrieben. Auch, um Spannungen mit Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abzubauen. Die Führung in Doha will nunmehr so viele Freunde wie möglich, so wenige Feinde wie nötig.