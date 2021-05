Ausdruck dafür ist etwa die Aufforderung von rund 140 Gläubigen der Düsseldorfer Kirchengemeinde St. Margareta an Woelki, er möge auf die für Anfang Juni geplante Firmung in der Pfarrei verzichten. In der Gemeinde waren zwei Priester tätig, die des sexuellen Missbrauchs verdächtigt werden. In beiden Fällen wird Woelki vorgeworfen, zu lange seine schützende Hand über die Priester gehalten zu haben. Gestern Abend besuchte der Erzbischof die Pfarrei, um mit den Gläubigen zu sprechen.