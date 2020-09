Der Strand auf Wangerooge ist nach den Sturmfluten kleiner.

Quelle: Peter Kuchenbuch-Hanken/dpa

Leichte Sturmfluten seien bis in den Sommer hinein möglich. Drohen in den kommenden Tagen laut einem Sprecher der Tourismus-Organisation Nordseeheilbad Borkum keine starken Winde, werden die ersten Strandkörbe aufgestellt.



Auf Norderney will man Ende März damit anfangen, wie ein Sprecher der Staatsbad Norderney sagte. An Wangerooges beschädigtem Badestrand müssen dafür erst Zehntausende Kubikmeter Sand aufgefahren werden. Die Sturmfluten spülten diesen Winter mehr Sand weg als in den vergangenen Jahren. Der Strand im Sommer 2020 wird voraussichtlich also etwas flacher ausfallen.