Wegen des Coronavirus werden Restaurants und Cafés geschlossen.

Quelle: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Auch Niedersachsen schließt zur Bekämpfung der Corona-Epidemie ab Samstagabend alle Restaurants und Cafes. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) an. Der Außer-Haus-Verkauf soll allerdings weiter möglich bleiben.



Gäste und Restaurantbetreiber hätten sich zuvor oft nicht an die Auflagen gehalten, unter anderem zum Abstand, so Weil. Deshalb seien auch Polizeieinsätze nötig gewesen. Weil betonte, eine Ausgangssperre sei in Niedersachsen weiterhin nicht geplant, es gebe bereits weitreichende Beschränkungen.