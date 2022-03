Abgeschlossen ist diese Gegenoffensive aber noch nicht. "Die ukrainischen Gegenangriffe nordwestlich von Kiew während der letzten Tage entlasten weiterhin die Stadt", so der US-Militär-Thinktank Institute for the Study of War in seiner Tageszusammenfassung für Donnerstag. Über Irpin hinaus seien in den vergangenen 24 Stunden aber keine weiteren Geländegewinne für die Ukraine westlich von Kiew zu beobachten.