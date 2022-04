Sie sammeln Geld für die ukrainische Armee und Hilfsorganisationen. Das Konzert im Squat 17b ist am Nachmittag, denn abends gilt weiter Sperrstunde in Kiew. Das Squat 17b könnte so auch in Berlin Kreuzberg sein. Ein Club mit weltoffenem Publikum und gechillter Atmosphäre. Co-Chefin Dasha Kryzh hatte Kiew zu Beginn des Krieges verlassen. Seit einem Monat ist sie wieder in der Stadt.