In Deutschland sollen die Neuankömmlinge wegen der Corona-Pandemie zunächst 14 Tage lang in Niedersachsen in Quarantäne kommen. Danach sollen sie auf die Bundesländer aufgeteilt werden. Dabei würden auch Angebote aufnahmebereiter Kommunen berücksichtigt, so der Sprecher des Innenministeriums.