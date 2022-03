Die meisten Menschen sind in Länder an der westlichen Grenze der Ukraine geflüchtet, etwa nach Ungarn, Polen, in die Slowakei, nach Rumänien und Moldau. Die Mehrheit ging nach Polen - 1,33 Millionen Menschen überquerten nach Angaben des polnischen Grenzschutzes die polnische Grenze mit der Ukraine. Die Ministerpräsidentin von Moldau, Natalia Gavrilita, sagte dem US-Sender CNN am Sonntag, eines von acht Kindern in ihrem Land sei ein Flüchtling.