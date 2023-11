Einer neuen Studie zufolge leiden weltweit immer mehr Kinder ab ihrer Geburt an Hunger. "Mehr als 17 Millionen Kinder werden dieses Jahr in eine Situation hineingeboren, in der sie oder ihre stillenden Mütter nicht genug zu essen haben", ergab eine am Wochenende vorab veröffentlichte Analyse der Kinderrechtsorganisation Save the Children. "Das sind durchschnittlich 33 Kinder pro Minute - so viele wie in einer großen Schulklasse", erläuterte Florian Westphal, Geschäftsführer von Save the Children Deutschland in Berlin.