Weltweit steigt nach Hochrechnungen von PRIO und Save the Children das Risiko, dass Kinder von Streitkräften und bewaffneten Gruppen rekrutiert werden. Rund 337 Millionen Kinder seien dadurch gefährdet, dreimal so viele wie noch 1990. Auch die Zahl der Länder, in denen Kinder in Konflikten rekrutiert werden, erreichte demnach mit 39 den Höchststand seit 30 Jahren. Rund 1,265 Milliarden Kinder lebten 2020 in diesen 39 Ländern, 54 Prozent aller Kinder weltweit. In Syrien, Afghanistan und im Jemen sei die Gefahr am höchsten.