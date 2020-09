Mit einem gemeinsamen Vorstoß im Bundesrat wollen Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Bremen eine bessere Finanzierung der Kinder- und Jugendstationen an deutschen Krankenhäusern erreichen. Der Antrag zielt auf die Abschaffung der Fallpauschalen in dem Bereich. Die Fallpauschalen, nach denen Krankenhausbehandlungen unabhängig vom wirklichen Aufwand vergütet werden, sind nach Einschätzung der Antragsteller für die Kindermedizin nicht ausreichend.



Die Initiative für den Antrag ist von Mecklenburg-Vorpommern ausgegangen. Dort sind zuletzt die Geburtenstation am Mediclin-Krankenhaus Crivitz und die Kinderstation am Asklepios-Krankenhaus Parchim (beide Landkreis Ludwigslust-Parchim) geschlossen worden. Das sorgt für Unmut in der Bevölkerung und in der Landespolitik.