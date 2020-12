Es ist wieder eine dieser Fragen. "Winnie, kann mein Haustier Corona bekommen?", fragt mich ein Schüler der fünften Klasse, als ich die Paul-und-Charlotte-Kniese-Gemeinschaftsschule in Berlin besuche. Was soll ich sagen? Ich bin eigentlich in dieser Klasse, um mit ihnen über meinen Beruf zu sprechen, warum Medien manchmal Fehler machen und wie man Fake News erkennt. Und doch kommen in diesen Monaten immer auch viele Fragen zu Corona.