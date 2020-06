Müller: Es ist wichtiger als je zuvor, dass wir die Situation vor Ort kennen. In der Textilproduktion, in der Schuhproduktion. Ich war noch im Februar in Bangladesch, aber jetzt sind die Firmen alle geschlossen. Das ist das eine Problem. Drei Millionen Frauen, Mütter, stehen auf der Straße und wir müssen ihnen helfen, jetzt. Aber dahinter stehen Millionen von Kindern.