Laut Bertelsmann-Stiftung leben 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland in einer Familie, die entweder einkommensarm ist und/oder SGB II-Leistungen bezieht. Die Kinder- und Jugendarmut verharrt seit Jahren auf diesem hohen Niveau. "Kinderarmut ist seit Jahren ein ungelöstes strukturelles Problem in Deutschland", schreibt die Stiftung in ihrem neuesten Bericht.