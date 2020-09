Familienministerin Franziska Giffey.

Quelle: Jörg Carstensen/dpa/Archiv

Nach der Schließung von Schulen und Kitas in der Coronakrise will Familienministerin Franziska Giffey (SPD) Eltern nicht alleine lassen. Es gebe eine Ausnahmesituation, sagte sie in der ARD.



"Wenn Familien jetzt Schwierigkeiten haben, ihre Kinder zu betreuen, dann ist das keine reine Privatsache, sondern dann muss der Staat unterstützen, dann müssen auch Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstützen." Giffey wies auf die Notwendigkeit einer Notbetreuung von Kindern hin, deren Eltern in "systemrelevanten" Berufen arbeiten.