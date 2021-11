Wenn man die Bilder und Zustände von den Lagern auf Lesbos oder Samos im Kopf hat, dann kommt einem das Camp in Ritsona fast wie "Luxus" vor. Anders als auf den griechischen Inseln, wo Tausende Geflüchtete zum Teil in Zelten und selbstgebauten Hütten ausharren, stundenlang für Lebensmittel anstehen müssen und nur mit kaltem Wasser duschen können, sind die Menschen in Ritsona in kleinen Häuschen und Wohncontainern untergebracht.