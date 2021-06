Und was das bewirkt auf rechtlicher Ebene zum Beispiel ist, dass der Staat viel stärker in die Pflicht genommen wird. Also bei jeder Entscheidung, die getroffen wird, nicht nur im Gerichtssaal, sondern auch ganz einfach im Alltag, im Klassenzimmer, überall, müssen wir - unsere Rechte - beachtet werden und das Kindeswohl an erster Stelle miteinbezogen werden.