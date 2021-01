"Dem Trübsinn ein Ende, wir werden in Grund und Boden gelacht - Kinder an die Macht" ...wer kennt diese Textzeile nicht. So sang einst Herbert Grönemeyer, der die "Kinder an die Macht" bringen wollte. Den Belangen von Kindern ein eigenes Gewicht geben und dies immer mitbedenken, ob bei der Gesetzgebung oder ganz praktischen Planungen, so wollen es die Befürworter.