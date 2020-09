1989 verabschiedete die UN-Generalversammlung die Kinderrechtskonvention. Unterschrieben wurde sie am 20. November 1989 und trat knapp ein Jahr später, am 2. September 1990, in Kraft. Bis heute haben 196 Länder weltweit die UN-Kinderrechtskonvention ratifiziert, darunter alle Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen, außer den USA.



In der UN-Kinderrechtskonvention werden Kindern unter 18, unabhängig von ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion, bestimmte Rechte zugesprochen. So zum Beispiel das Recht auf Bildung oder das Recht auf Freizeit. Den gesamten Text der UN-Kinderrechtskonvention können Sie hier nachlesen.