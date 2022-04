Kinderbüros wie in Münster, rund 40 kinderfreundliche Kommunen in der Bundesrepublik, Kinderrechte in der Landesverfassung wie in Hessen - das alles sind freiwillige Initiativen. Der Nordosten plant derzeit ein Kinderschutzgesetz, das Kinderrechte und Anlaufpunkte stärken soll. Alles fange aber mit einer Erziehung zu selbstbestimmten Persönlichkeiten an, meint Kinderrechtlerin Kittel: