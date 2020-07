Es sind Bilder und Videos, die viel Leid zeigen. Hersteller, Besitzer und Verbreiter von Missbrauchsdarstellungen von Kindern häufen oft massig Material an. Doch wer wertet die vielen Dateien aus? Eine ZDFheute-Umfrage zeigt: In den meisten Bundesländern werden auch externe Dienstleister damit beauftragt. Staatsanwaltschaften in zehn Bundesländern gaben an, dass sie externe Sachverständige beauftragen oder schon einmal beauftragt haben. In Niedersachsen läuft bei der Staatsanwaltschaft Hannover dazu eine Testphase. Eine eigentlich staatliche Aufgabe wird damit an private Personen oder Firmen ausgelagert.