"In einer der Folterkammern fanden wir einen separaten Raum, eine Zelle, in der Kinder festgehalten wurden... selbst die Besatzer nannten sie so, eine Kinderzelle." Die Zelle unterscheide sich offenbar von den angrenzenden Räumen nur dadurch, dass die Besatzer dünne Matten auf den Boden gelegt hätten. Die Bedingungen in der Stadt Cherson sollen nach Angaben des Menschenrechtsbeauftragten schlimmer gewesen sein als in anderen untersuchten Gefangenenlagern.