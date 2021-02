In der Linken ist das Thema umstritten, weil die Partei in einer Koalition im Bund in wesentlichen Politikbereichen zu Kompromissen gezwungen wäre, etwa in der Außen- und Sicherheitspolitik. Die Linke ist beispielsweise gegen Auslandseinsätze der Bundeswehr und für eine Abschaffung von Geheimdiensten. Momentan würde es Umfragen wie dem Politbarometer zufolge auch gar nicht reichen für eine mögliche Koalition mit Grünen und SPD.