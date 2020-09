"Streit gab es nicht, aber diskutiert haben wir im Gemeinderat schon länger als sonst", sagt Maren Löffelmacher, die seit 18 Jahren Pastorin in Eutin in Ostholstein ist. Die Kirche will ein Schiff für die Seenotrettung im Mittelmeer kaufen. Soll die evangelische Kirchengemeinde im kleinen Eutin dafür nach dem Gottesdienst sammeln? Genau darum ging es im Gemeinderat. Mit einer Gegenstimme wurde entschieden, dass gesammelt wird. Ein klares Votum in dem kleinen Ort im Norden, bei einem Thema, dass für die EKD schwierig ist, weil es eben so sehr polarisiert. "Es zeigt wie mit dem Brennglas, wie zerrissen die Gesellschaft inzwischen ist. Und dass die Leute zu wenig miteinander reden", sagt die Pastorin.